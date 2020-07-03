MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriApartman dairesinin balkonuna çıkan yılan paniğe neden oldu
GeriGündem Apartman dairesinin balkonuna çıkan yılan paniğe neden oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DENİZLİ (İHA)
Haber Giriş: 03.07.2020 - 14:45,Son Güncelleme:

Apartman dairesinin balkonuna çıkan yılan paniğe neden oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Apartman dairesinin balkonuna çıkan yılan paniğe neden oldu
Abone Olgoogle-news

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde apartmana giren yılan bina sakinlerine büyük panik yaşattı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, korunaklı bir kutu ile yılanı muhafaza altına aldıktan sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 761 sokakta bir apartmanın ikinci kat kısmında bir yılan fark edildi. Apartman sakinleri büyük bir panikle itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri apartmanın ikinci kat kısmında bulunan yılanı yakalayarak, korunaklı bir kutu ile yılanı muhafaza altına alındı. Yılanı görmek isteyen vatandaşlar mahallede yoğun bir kalabalık oluşturdu.
Öte yandan, yılanın kent merkezine kadar gelerek, apartmanın ikinci katına nasıl çıktığı ise merak konusu oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle