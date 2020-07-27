Apartman bahçelerinden klima, bahçe eşyaları çalan şüpheli kamerada

20 Haziran tarihinden 18 Temmuz tarihine kadar yapılan hırsızlıkların kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Yusuf Ziya K.'nın 11 ayrı hırsızlık suçunun faili olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Ziya K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.