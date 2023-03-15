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Apache 207 rekor kırdı

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#Volkan Yaman#Apache 207#Almanya
Apache 207 rekor kırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 07:00

Volkan Yaman, Alman müzik listelerinde 162 hafta kalarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Almanya’nın Mannheim kentinde doğup büyüyen ve “Apache 207” adıyla rap müzik dünyasına giriş yapan Volkan Yaman, kısa zamanda büyük bir başarıya imza attı. Apache 207, Almanya’da en çok dinlenenler listesinde tüm zamanların rekorunu kırdı ve şarkısıyla müzik listelerinde en uzun süre kalan şarkıcı oldu. Yaman, 2019’da çıkan “Roller” adlı şarkısıyla 162 haftadır müzik listesinden inmedi. 

TEK RAKİBİ TOM ODELL

Apache 207, bu rekoru elinde bulunduran George Michael’ın vokalistliğini yaptığı Wham grubunun efsane şarkısı “Last Christmas”ı da geride bıraktı. 1984 yılında piyasaya çıkan Last Christmas Almanya’da 161 hafta listede kalmıştı. Öte yandan Tom Odell’in “Another Love” şarkısı da 161 haftadır listelerde kalma başarısını gösterdi. 2013 yılında çıkan aşk şarkısı, Rusya-Ukrayna savaşından sonra sosyal medyada yeniden gündeme gelmiş ve dayanışmanın şarkısı olarak dinlenmeye başlamıştı. 

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#Volkan Yaman#Apache 207#Almanya

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