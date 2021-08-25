AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı yapılacak? İşte sınav takvimi ve detaylar

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve online olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenimlerine devam eden binlerce öğrenci yaz okulunda başarısız oldukları dersleri vermek için söz konusu sınavlara katılım sağlayacak. YÖK'ün yaz okulu sınavları için önümüzdeki dönemlerde yüz yüze yapılmasını tavsiye etmesiyle Eylül ayında gerçekleşecek AÖF yaz okulu sınavlarının uygulanış şekli merak konusu oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı yapılacak? İşte, 2021 AÖF yaz okulu sınav tarihleri

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN VE ONLİNE MI YAPILACAK?

AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;

"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. "

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