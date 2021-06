AÖF yaz okulu kayıt ve sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Açıköğretim yaz okulu kayıt takvimi belli oldu!

2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak sorusu yanıt buldu. Haftalardır öğrencilerin merakla beklediği duyuru Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. AÖF Yaz Okulu Sınavları ise 4 Eylül'de yapılacak. Kayıtlarla ilgili detayların ilerleyen günlerde https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Değerli Öğrencilerimiz,



Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz. AÖF YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR? Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrencinin, Akademik Takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde, en fazla 5 ders olmak kaydıyla ders seçimi yaparak belirlenen dönem öğretim giderini ödemesi gerekir. Sadece ders seçimini yapmak, yaz okuluna kayıt yaptırmak için yeterli değildir. Yaz okuluna kayıt işleminin tamamlanması için ders seçiminin yapılması ve öğretim giderinin ödenmesi zorunludur.



Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci için; yaz okulunda geçen süre eğitim-öğretime ilişkin azami sürenin hesabında dikkate alınmaz.. Öğrenci kayıt yaptırdığı öğretim yılı bahar döneminde azami öğrenim süresini aşmamışsa öğrencilik haklarından yararlanabilir; azami öğrenim süresini aşmışsa yaz okuluna kayıt yaptırsa dahi öğrencilik haklarından yararlanamaz. Yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.



Öğrencinin Not Durum Belgesinde yaz okuluna kayıt yaptırılan öğretim yılları “Öğretim Yılı - Yaz Okulu” olarak ayrıca gösterilir. Yaz okulunda ders alan öğrencinin Genel Not Ortalaması, yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Yaz okulunda alınan derslerin harf notları, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre değerlendirilir. Yaz okulunda alınan dersin harf notu ve kredisi Genel Not Ortalamasını etkiler. Tekrar edilen bir ders için son not dikkate alınarak kredisine göre Genel Not Ortalaması hesaplanır.

