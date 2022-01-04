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AÖF sınavları online mı olacak?

#Aöf#Aöf Sınavları#Aöf Sınav Yerleri
AÖF sınavları online mı olacak

AÖF sınavları online mı olacak sorusu, pek çok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde pandemi koşulları gereği olarak internet üzerinden online olarak gerçekleşen AÖF sınavları, bu yıl da online olup olmayacağı ile gündemde yer alıyor. Peki, AÖF sınavları online mı olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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AÖF sınavları bu yıl online olarak gerçekleşmeyecek. AÖF sınav yerleri açıklamasında bulunan Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin katılım göstereceği sınav merkezlerini de açıkladı. Peki, sınav merkezi nasıl öğrenilir?

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ VE MERKEZİ DUYURULDU

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları kasım ayında gerçekleştirildi. Final sınavları ise 08- 09 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada AÖF sınav giriş belgesinin yayımlandığı duyuruldu.  AÖF sınav giriş belgesi online olarak http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan alınabiliyor.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

2021-2022 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavlarınıza ait Sınav Giriş Belgesine http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan erişebilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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