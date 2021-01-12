AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF final sınavları için geri sayım!

AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. AÖF vize sınavlarına giren ve sonuçlarını öğrenen öğrenciler heyecanla final sınavlarını bekliyorlar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarında öncelikle 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için sınavlar, bir sonraki haftada 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için sınavlar yapılacak.

AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."

Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.