AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme tarihlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu. AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat tarihinden itibaren yapılabilecek. Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Şubat 2021 Perşembe gününe kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 26 Şubat 2021 Cuma olarak açıklandı.

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

Ders seçiminizi yapmadan ödeme bilgileriniz oluşmaz. Ders seçimi yapıp ödemenizi gerçekleştiriniz.

İŞTE AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021