AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri
AÖF kayıt yenileme işlemleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri şubat ayında başlayacak. Adayların öncelikle ders seçim işlemlerini tamamlamaları daha sonra ise ödemelerini yapmaları gerekiyor. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri ve detaylar
AÖF kayıt yenileme tarihlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu. AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat tarihinden itibaren yapılabilecek. Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Şubat 2021 Perşembe gününe kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 26 Şubat 2021 Cuma olarak açıklandı.
Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.
Ders seçiminizi yapmadan ödeme bilgileriniz oluşmaz. Ders seçimi yapıp ödemenizi gerçekleştiriniz.
İŞTE AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021
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