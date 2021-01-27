AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, beklenen tarih!

Güz dönemi kapsamında final sınavına giren öğrenciler, sonuçları kurumun sosyal medya hesapları üzerinden takip ediyor. Her dönem olduğu gibi sonuçlar açıklandığında sosyal medya üzerinden duyuracak olan AÖF, final dönemi sonuçları değerlendirme işlemlerini tamamlamasının ardından detayları yayımlayacak. İşte, AÖF final sınavı sonuçları hakkında önemli detaylar

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' ifadesi kullandı.

Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecekler.

Öte yandan 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.



Bu bilgiler göz önüne alındığında AÖF final sınavı sonuçlarının 29 Ocak Cuma günü açıklanması ön görülüyor.

BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre AÖF kayıt yenileme işlemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Kayıtlar 25 Şubat 2021'de sona erecek.

Mazeretli kayıtlar ise 26 Şubat 2021 Cuma günü gerçekleşecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavın Nisan ayında gerçekleşecek olması dolayısıyla henüz net bir açıklama yapılmazken pandemi sürecinin gidişatına göre karar açıklanması bekleniyor.

Bahar dönemi ara sınav tercihleri 1 Mart 2021 tarihinde alınacak.