AÖF final sınavları ne zaman? İşte 2020-2021 AÖF final takvimi

Koronavirüs salgını nedeniyle online sistemde tamamlanan AÖF güz dönemi vize sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler şimdi de tüm dikkatlerini AÖF final sınavına doğru çevirdi. AÖF final sınavının ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından merak edilemeye devam ediyor. İşte, AÖF final sınav takvimi...

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL?

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.