AÖF final sınavı tarihi ne zaman? AÖF final sınavları nasıl olacak, online mi olacak? Açıklama geldi

AÖF final sınavı ne zaman? AÖF nasıl olacak? soruları vize sınavlarının ardından yanıtı araştırılan konulardan oldu. Binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı AÖF final sınava ilişkin üniversite tarafından yapılan açıklamada, sınav uygulama esasları ve detaylı bilgiler verildi. İşte, 2020 AÖF final sınavıyla ilgili ayrıntılar.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AÖF 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da gerçekleşecek.

AÖF FİNAL SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı bildirildi.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıklamada, sınavın yurt içi ve yurt dışı programlar için 24 Haziran saat 00.01 ve 8 Temmuz saat 23.59 arasında erişime açık olacağı kaydedildi.

Sınav uygulama esasları ve detaylı bilgilerin üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.

Bahar dönemi ara sınavları da 18 Nisan-7 Mayıs'ta internet üzerinden yapılmıştı.