AÖF final sınavı ne zaman? AÖF bahar dönemi final sınavları nasıl olacak? 2020 AÖF final tarihleri
AÖF İşletme ve İktisat fakülteleri 2019-2020 bahar dönemi final sınavı tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Corona virüsü nedeniyle online yapılan vize sınavlarının ardından binlerce AÖF'lü öğrenci final sınavlarına da dijital katılım sağlayacak. Anadolu Üniversitesi'nin AÖF final sınav tarihlerini duyurmasının ardından, sınavlara hazırlanan öğrencilerin gözü AÖF final sınav tarihlerine çevrildi. AÖF final sınavı ne zaman? AÖF bahar dönemi final sınavları nasıl olacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
AÖF final sınavları ne zaman, AÖF sınav tarihleri açıklandı mı? soruları mayıs ayının son günlerine girilirken yanıtı araştırılan konulardan oldu. Korona virüsü nedeniyle atılan adımlar kapsamında, normalleşme sürecinde AÖF final sınavlarının nasıl düzenleneceği de öğrencilerin yoğunlaştığı bir diğer konulardan. Peki, AÖF bahar dönemi final sınavı uzaktan mı olacak? AÖF final sınav tarihi ne zaman? İşte, 2020 AÖF final tarihleri ve konuyla ilgili bilgiler.
Anadolu Üniversitesi AÖF 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da gerçekleşecek.
AÖF FİNAL SINAVI NASIL OLACAK?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı bildirildi.
Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açıklamada, sınavın yurt içi ve yurt dışı programlar için 24 Haziran saat 00.01 ve 8 Temmuz saat 23.59 arasında erişime açık olacağı kaydedildi.
Sınav uygulama esasları ve detaylı bilgilerin üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.
Bahar dönemi ara sınavları da 18 Nisan-7 Mayıs'ta internet üzerinden yapılmıştı.
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