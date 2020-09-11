AÖF diplomalar ne zaman verilecek? AÖF diploma veriliş tarihi

AÖF diplomaları bu yıl herhangi bir değişiklik olmaması halinde AÖF bürolarından imza karşılığı alınabilecek. Mezunların bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik veya öğrenci kimlik kartlarıyla başvurmaları halinde diploma teslimi gerçekleştirilecek. Peki, AÖF diplomaları ne zaman verilecek? İşte, o detaylar

DİPLOMALAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler. Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler.

Dolayısıyla AÖF diplomalarının 2020 yılında 1 Ekim Perşembe günü itibariyle bürolardan alınabileceği ifadesi ortaya çıkmaktadır.

Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez.

Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez.

AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.

Mezunlarımıza diploma haricinde Geçici Mezuniyet Belgesi, Öğrenim Belgesi gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.

Fakülteye dönem öğretim gideri ve dönem öğrenim ücreti/ dönem öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.

Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.

Öğrenciler diplomanın düzenlenmesinden sonra kimlik bilgilerinde meydana gelen değişiklik önceki durumu geçersiz kılmayacağından diplomalarını bilgi değişikliğini gösteren resmi belge ile birlikte kullanmaları gerekmektedir.

Diploma, illerde bulunan AÖF bürolarımız aracılığıyla imza karşılığında teslim edildiği için mezunun adresine veya istediği resmî kurumlara posta ve kargo ile gönderilmemektedir.

DİPLOMA EKİ NEDİR?

Diploma Eki, diploma ile birlikte verilen ve verildiği kişinin sahip olduğu derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlayan uluslararası bir belgedir. Bu belge ayrıca ulusal eğitim sistemini açıklayan bilgileri içermektedir. Diploma Eki, diplomaya ek bir belge olup diploma yerine kullanılamaz; ancak diploma ile birlikte geçerlidir.