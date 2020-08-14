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Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 14.08.2020 - 14:40,Son Güncelleme:

Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

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Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
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ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nde, 7,5 metrelik su sarnıcından inerek kaçak kazı yapmaya çalışan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan birinci derece sit alanı Phaselis Antik Kenti sınırları içerisinde kaçak kazı yapıldığına dair bilgi alan Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tekirova Jandarma Karakolu ekipleri, saat 06.30 sularında tespit edilen alana gitti. Alandaki 7,5 metrelik su sarnıcında kaçak kazı yapan M.A., D.C. ve D.A., yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte jeneratör, hilti, kazma, 4 kürek, 2 balyoz, 2 manivelaya el konuldu.

3 şüpheli, Tekirova Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edildi.

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