Anter davasında zaman aşıldı

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Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde Cumhuriyet Savcısı, TCK'nın ilgili maddeleri gereği, Musa Anter'in öldürülmesi, aynı saldırıda Orhan Miroğlu'nun yaralanması ile Ayten Öztürk'ün 1992’de Elazığ'da işkenceyle öldürülmesi olaylarıyla ilgili sanıklar yönünden düşme kararı talep etti. Mahkeme, Musa Anter ve Ayten Öztürk davası kapsamında düşme kararı verdi. Mahkeme, aynı dosya ile birleşen aralarında ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım’ın da bulunduğu JİTEM davasında ise yargılamanın devamına hükmetti. Musa Anter’in oğlu Dicle Anter, dosyanın zamanaşımı nedeniyle düşürülmemesini, ‘insanlığa karşı işlenen suç’ kapsamında yargılamanın devam etmesini talep etmişti.