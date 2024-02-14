Antalya'yı sağanak vurdu! 1 kişinin öldüğü alt geçitte felaketi gözler önüne seren görüntü

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Turizm kenti Antalya'da iki gündür etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı olmak üzere 5 merkez ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollar, alt geçitler, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü su baskını nedeniyle hizmet veremedi. Kepez Devlet Hastanesi'nde ise su tahliye sistemlerindeki sorun nedeniyle laboratuvarların bir bölümünde hizmet verilemedi.

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112 Acil Çağrı Merkezi'ne ise ihbar yağdı. Çağrı merkezinde ihbarların yoğunluğunun ev ve iş yeri su baskını olduğu açıklandı.

2,5 METRELİK SU SEVİYESİNDE CENAZESİ BULUNDU

Sağanak sonrası bazı alt geçitleri neredeyse tamamen su doldu. Muratpaşa ilçesiyle Kepez ilçelerini birbirine bağlayan Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçidi'nde yoğun su birikintisinde, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde cenazesi bulundu.

Alt geçitte biriken suyun seviyesinin bir miktar azalmasının ardından geride çöp ve duvardaki izi kaldı. Alt geçidin duvarında 2,5 metre yükseklikte suyun bıraktığı iz, felaketin boyutunu göz önüne serdi. 2 kilometrelik alt geçit, suyun tahliye edilememesi nedeniyle hala ulaşıma kapalı.

Son 24 saat içerisinde metrekareye Kepez ilçesinde 304 kilogram, Muratpaşa'da 234 kilogram yağış düştü.

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YARIN OKULLARDA EĞİTİME DEVAM EDİLEBİLECEK

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya AFAD İl Müdürlüğü'nde sel afetine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Yağışlar bugün 18.00'e kadar devam edecek. Yarın azalacak. Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize gelen çağrı sayısı 5 bin civarında. Bunların büyük bir kısmına müdahale edildi. Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti, 3 vatandaşımızda sağlık merkezine başvurmuş. Tarımsal alanlardaki zarar tespit çalışmaları yapılamıyor, suların çekilmesini bekliyoruz. 14 küçükbaş hayvanın telef olduğuna dair raporumuz var.

Kamu binalarında da sorunlarımız var oralardaki çalışmalarımızda devam ediyor. Antalya Valiliği 5 ilçede okulları tatil etmişti. Bugün okullardaki eksiklikler tamamlanarak yarın okullarda eğitime devam edilebilecek. Çallı Kavşağı'ndaki su birikintisi dolayısıyla tramvay hattı da şu an çalışmıyor. Hem afet zarar tespit komisyonu dün itibarıyla çalışmaya başladı.

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Vatandaşlarımızın hem iş yerlerinde hem konutlarında su baskınıyla ilgili çalışmaları devam edecek. 50 kişilik bir ekiple de hasar tespit çalışmaları yapılacak. Bir apartman tahliye edilmişti. 26 vatandaş geçici barınma yerlerine yerleştirildi. Kentin genelinde ulaşım sorunu şu an itibarıyla yok.

Zarar tespitleri bugün ve yarın tamamlayıp AFAD olarak ne yapılacağına karar vermek. Ekipler sahada çalışmaya devam ediyor.