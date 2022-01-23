Antalya'yı Konya'ya bağlayan yol saatlerdir kapalı! Uzun araç kuyrukları oluştu

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Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasında yer alan 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Akseki-Seydişehir yolu, dün saat 22.00 sıralarında ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri yolda tuzlama ve kürüme çalışması başlattı. Trafik ekipleri, Alacabel mevkisine 40 kilometre uzaklıktaki Akseki Kavşağı'ndan sürücülerin Konya yönüne ilerlemesine izin vermedi.

Ekipler, sürücülere yakındaki dinlenme tesislerine gitmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Sürücülerden birçoğu geri dönerken, bazıları ise araçlarıyla 12 saattir yolun açılmasını bekliyor. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgede Karayolları ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.