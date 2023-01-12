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Antalya’yı fırtına vurdu

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#ANTALYA#Yağış#Fırtına
Antalya’yı fırtına vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:00

Antalya’da yağmurla birlikte etkili olan fırtına, hayatı durma noktasına getirdi. Şehrin birçok noktasında ağaçlar devrildi.

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Antalya’da, önceki gün akşam saatlerinde yağmur başladı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Çöp konteynırları ve ağaçlar devrildi. Yağmur nedeniyle de birçok noktada su birikintisi oluştu, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar zor anlar yaşadı.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Fırtınanın etkisi ile Konyaaltı Caddesi’ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu. Boyu zaman zaman 5-6 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridine vurdu. Fırtınada park halindeki otomobilin üzerine gövdesinden kırılan ağaç devrildi.

Antalya’yı fırtına vurdu


SAKLIKENT’E KAR YAĞDI

Antalya’nın zirvesi olarak bilinen Saklıkent Kayak Merkezi’ne de ilk kar yağdı. 24 saatte Kepez’e 65.5, Muratpaşa’ya 55.5, Serik’e 42 kilogram yağış düştü. Rüzgârın hızı Kumluca’da 71.3, Kemer’de 66, Konyaaltı’nda 60 kilometreye kadar ulaştı. AFAD, Konyaaltı’nda ekiplerin hasar tespitine başladığını, kayıp ya da yaralı ihbarı bulunmadığını duyurdu.

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MARMARİS’İ SU BASTI

Muğla Marmaris’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, Kapalı Çarşı’yı su bastı. Marmaris’te 4 saatte metrekareye 102 kilogram yağış düştüğü açıklandı.

ISPARTA VE BURDUR DA ETKİLENDİ

Isparta ve Burdur’da da yağmur etkili oldu. Isparta’da en fazla yağış metrekareye 50.2 kilogram ile Davraz Kayak Merkezi’nde ölçüldü. Isparta şehir merkezinde ise metrekareye 5 kilogram yağış düştü. Burdur’da en fazla yağış 65.5 kilogram ile Bucak Karacaören’de ölçüldü.

Antalya’yı fırtına vurdu


YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bodrum’da da sağanak öğle saatlerinde etkisini artırdı. yağış nedeniyle Bitez, Gümbet, Ortakent ve Konacık mahallelerinde cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri meydana geldi. Derelerin debisi yükseldi, mazgallar ve rögarlar taştı. Kente son 12 saat içinde 35 kilogram yağış düştü.

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#ANTALYA#Yağış#Fırtına

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