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Antalya’nın plajları mükemmel

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Bakanlığı#Antalya#Plaj
Antalya’nın plajları mükemmel
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 07:00

Sağlık Bakanlığı’nın Yüzme Suyu Takip Sistemi'nde, 1501 plaja ilişkin bakteri analizi yayınlandı. Antalya numune alınarak ölçüm yapılan plaj sayısı bakımından ilk sırada yer alırken, sonuçlar ise 'mükemmel' çıktı.

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SAĞLIK Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün Yüzme Suyu Takip Sistemi'nde, Türkiye genelindeki 1501 plajdan insan sağlığı açısından sakıncalı sayılabilecek enterokok ve kolibasili cinsi bakterilerin varlığıyla ilgili ölçümler yapıldı. Analiz sonuçları verilerin anlık olarak takip edildiği ‘yuzme.saglik.gov.tr’ internet adresinden paylaşıldı.

Temmuz ayı sonu ve ağustos ayının farklı günlerinde yapılan son ölçümlerine göre Antalya kıyıları, numune alınarak ölçüm yapılan plaj sayısında 304 plajla ilk sırada yer aldı.

Analizlerde iki bakteri türünün yer aldığı ya da hiç olmadığı plajlar 'mükemmel', 'iyi ve yeterli', 'kötü' ve 'plaj yüzme amaçlı kullanılamaz' şeklinde değerlendiriliyor. Antalya'nın 304 plajından alınan numuneler 'mükemmel' düzeyinde çıktı.

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#Sağlık Bakanlığı#Antalya#Plaj

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