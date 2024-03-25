Antalya’nın ‘en lüks rıhtımı’

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Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, 2023 yılını 1.1 milyar dolar ticaret hacmiyle kapadıklarını belirterek, bu hacmin yüzde 96’sının sanayi gruplarından oluştuğunu, yüzde 50’sinin Avrupa Birliği ülkeleriyle gerçekleştiğini söyledi. Bölgedeki 88 firmanın 30’unun yabancı sermaye, 50’sinin ise yat sektöründe olduğunu açıklayan Gürses, elektronik ve medikal sektörlerinin öne çıktığını kaydetti.

‘YAT BAĞLAYACAK YER KALMADI’

2023 yılında Antalya Serbest Bölgesi tarihinde yat sektörünün hem adet hem uzunluk hem de gelir olarak rekor kırdığını belirten Gürses, “2023’te 1424 metre toplam uzunluğa sahip 93 yat, sahiplerine teslim edildi. Satış değerleri toplamı 143 milyon dolar. ABD, Rusya, İsrail, Vietnam, Hollanda, Ekvator gibi birçok ülkeye yat satışı yapıldı. 2023 yılında yat bakım onarıma ise 25 yat geldi, 10’u teslim edildi. Şu anda rıhtımda yat bağlayacak yer bulmakta çok zorlanıyoruz” dedi.

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Antalya Serbest Bölge’de 2000 senesinden 2024 yılı şubat sonu itibarıyla toplam lüks yat üretiminin 12 bin 863 metre toplam uzunluk ve 705 adede yükseldiğini açıklayan Gürses, satış değeri toplamının da 1 milyar 692 milyon dolar olduğu kaydetti. Gürses, bakım onarımda ise toplamda 194 lüks yattan 161’inin tamamlanıp sahiplerine teslim edildiğini ve 108 milyon dolar gelir sağlandığını söyledi.

Bu sene yat boylarının büyümesiyle 2023’ü geçmeyi hedeflediklerini söyleyen Gürses, “60-70 teknenin denize indirilip, sahiplerine teslim edileceğini öngörüyoruz. Şu an limanda teslim edilmeyi bekleyen tekneler var. 2 tane 53 metre, 1’er tane 45, 36, 34 metre, 2 tane 27 metre ve 7 tane 12 metre toplam 14 tekne var. Bu yıl da dolu bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyoruz” diye konuştu.