Antalya'daki markette vahşet! Sümeyye Yavlak'ı öldüren eşi yakalandı

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Korkunç olay dün saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde bulunan zincir markette meydana geldi. Esnaflık yapan Mehmet Yavlak ile boşanma aşamasındaki eşi 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak arasında uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşanıyordu. Çift arasında dün sabah yine tartışma yaşandı. Mehmet Yavlak,dün akşam saatlerinde eşinin çalıştığı zincir market şubesine geldi.

DEPONUN KAPISINI KIRARAK DEFALARCA KALBİNDEN BIÇAKLADI

Markete giren Yavlak, eşini bıçakla kovalamaya başladı. Büyük korku yaşayan kadın ile market çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sümeyye Yavlak kendisini depoya kilitledi, ancak Mehmet Yavlak, deponun kapısını kırarak eşi Sümeyye Yavlak'ı defalarca kalbinden bıçakladı. Mehmet Yavlak, daha sonra elinde bıçakla kaçtı.

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Adrese gelen sağlık ekibi, Sümeyye Yavlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL YAKALANDI

Polis ekipleri, elinde bıçakla kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. Zanlının gidebileceği tüm adresleri takibe alan Cinayet Büro ekipleri, gece boyu çalışmalarını detaylı bir şekilde sürdürdü. Çalışmalarını sürdüren ekipler, zanlıyı sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine girmek isterken kıskıvrak yakaladı. Geceyi Mazı Dağı çevresindeki makilin alanda geçirdiği öğrenilen Mehmet Yavlak, sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.