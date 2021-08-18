MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da yurt çatısında yangın! Karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
GeriGündem Antalya'da yurt çatısında yangın! Karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)-
Haber Giriş: 18.08.2021 - 14:17 | Son Güncelleme:

Antalya'da yurt çatısında yangın! Karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4 katlı öğrenci yurdu binasının çatısında çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Kumluca'daki Havva- Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi yanında bulunan 4 katlı yurt binasının çatısında, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevleri görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri karadan, bir yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

Antalyada yurt çatısında yangın Karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü



Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, öğrenci yurdunun çatısında büyük hasar oluştu. Yangında soğutma çalışmaları sürerken, itfaiye ve jandarma tarafından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Antalyada yurt çatısında yangın Karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi