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Antalya'da yolcu ile şoför arasında yumruklu ücret kavgası! Otobüsün camlarını kırdı

#ANTALYA#Otobüs#Yolcu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otobüste yolcu ve şoför arasında taşıma ücreti nedeniyle başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan yolcunun otobüsün camlarını taşla kırdığı olayı, başka bir yolcu cep telefonuyla kaydetti.

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Olay, önceki akşam saatlerinde D-400 kara yolundaki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Manavgat'tan Antalya yönüne giden bir firmaya ait otobüse yolcu olarak binen iki arkadaştan biri taşıma ücretini yüksek bulduğu için ödemek istemedi. Bunun üzerine şoför otobüsü durdurdu ve taraflar arasında tartışma başladı.

TAŞLA OTOBÜSÜN CAMLARINI KIRDI

Tartışma büyüyünce, kimliği öğrenilemeyen şoför, muavin ve yolcu arasında yumruklu kavga çıktı. Araçtan inen yolcu, çevreden bulduğu taş ile otobüsün camlarını kırdı.

Antalyada yolcu ile şoför arasında yumruklu ücret kavgası Otobüsün camlarını kırdı

Bazı yolcular da kavgaya karışarak, yolcuya saldırdı. Diğer yolcuların araya girmesiyle kavga sona erdi.

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Kavga anını otobüste bulunan bir yolcu cep telefonuyla kayda aldı. Öte yandan olay sonrası polis merkezine giden taraflar ifadelerinin ardından zararın karşılanması noktasında anlaşarak ilçeden ayrıldı.

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#ANTALYA#Otobüs#Yolcu

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