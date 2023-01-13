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Antalya’da yabancıların 'aile mezarlığı' ilgisi

Güncelleme Tarihi:

#Aile Mezarlığı#Antalya#Mezarlık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 09:42

Son yıllarda farklı ülkelerden insanların yerleşip yaşamlarını sürdürdüğü Antalya'da hızla artan yabancı nüfusu, mezarlıklarda defnedilen gayrimüslimlerin sayısını artırdı. Önceki yıl 155 yabancı uyruklunun defnedildiği Antalya'da geçen yıl 206 defin yapıldı. 50 yabancının aile mezarlığı satın aldığı kentte, tahsis işlemlerinin 15'i bu yıl yapıldı.

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Antalya'nın 19 ilçesinde Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı mezarlıklar arasında gayrimüslimlerin defnedildiği 10 mezar alanı yer alıyor. Bu mezarlıklarda 2014 yılı itibarıyla 1000 civarında defin yapıldı. Kent merkezinde Uncalı'daki mezarlıkta 480 kabir kapasitesinin dolmasının ardından yabancılar 7 yıldır Kurşunlu Kent Mezarlığı'na defnediliyor. Alanya ilçesinde de Dinek'teki mezarlığın kapasitesi dolduğu için Cikcilli Mahallesi’ndeki mezarlığa defin yapılıyor. Alanya'da Mahmutlar'daki yabancı mezarlığında ise kapasitesinin dolmasıyla genişletme çalışmaları devam ediyor.

Antalya’da yabancıların aile mezarlığı ilgisi

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Kentte, yabancıların gömüldüğü mezarlıklarda geçen yıl 63 gayrimüslim, 143 yabancı uyruklu Müslüman olmak üzere 206 defin gerçekleştirildi. Defnedilenler arasında Alman, Rus ve İngilizler çoğunlukta yer alıyor. Önceki yıl ise 61 gayrimüslim olmak üzere 155 yabancı uyruklunun defni yapıldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası kente gelen yabancılar arasında vefat edenlerin ailelerinin genellikle defin için cenazeleri ülkelerine göndermeyi tercih ettiği öğrenildi.

Kentte yaşayan yabancıların son dönemde aile mezarlığına ilgisi arttı. Kentte geçen yıl 15 yabancı aile mezarlığı tahsis edildi. Aile mezarlığı satın alanların çoğunluğunun Almanlardan oluştuğu kaydedildi. Mezarlıklarda bugüne kadar yabancıya satılan aile mezarlığı sayısının ise 50 olduğu öğrenildi. Aile mezarlığı çift kişilik 60 bin lira, 4 kişilik mezarlık ise 120 bin liradan satılıyor.

Antalya’da yabancıların aile mezarlığı ilgisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Erkan Sel, "Antalya'da 19 ilçede 10 gayrimüslim mezarlığı mevcut. Antalya'da 2014'ten sonra 1000 civarında defin yapıldı. Definlerin 300'ü Kurşunlu'da, 400'ü Uncalı'da olmak üzeri farklı ilçelere gerçekleştirildi. Son zamanlarda gayrimüslimlerden aile mezarlığı talebi gelmeye başladı. Şimdiye kadar yabancılara yönelik 50 aile mezarlığı satışı var. Bunun 15'i geçen yıl gerçekleştirildi. Geçen yıl 200 civarında yabancı uyruklu vatandaşın defni yapıldı. Yabancı uyruklulara da mezarlıklarımızda hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

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#Aile Mezarlığı#Antalya#Mezarlık

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