Antalya'da vahşet: 25 yıllık eşini kıskançlık yüzünden öldürdü

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Olay, saat 12.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 388 sokak üzerinde yer alan 2 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Döşemealtı Belediyesi'nden yakın zamanda emekli olan kepçe operatörü İbrahim Güzelçolak, geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle eşi Nadire Güzelçolak ile tartıştı.

DAMADINI ARAYIP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İbrahim Güzelçolak, evde bulunan kırma av tüfeğini eline aldı, Nadire Güzelçolak banyoya kaçtı. İbrahim Güzelçolak, 2 çocuk annesi eşinin başına tek el ateş ederek evden ayrıldı. İbrahim Güzelçolak, damadını arayarak eşini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

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Eve giden polis ekipleri, Nadire Güzelçolak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine savcı, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından Nadire Güzelçolak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İbrahim Güzelçolak'ın polisteki ifadesinde, kıskançlık dolayısıyla cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.