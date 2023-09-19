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Antalya'da vahşet: 25 yıllık eşini kıskançlık yüzünden öldürdü

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#Kadın Cinayeti#Antalya#Cinayet
Antalyada vahşet: 25 yıllık eşini kıskançlık yüzünden öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 15:57

Dün Esenyurt ve Ümraniye'de meydana gelen kadın cinayeti vakalarının ardından bugün de Antalya'da bir kadın cinayeti işlendi. Belediyeden emekli kepçe operatörü İbrahim Güzelçolak (48), kıskançlık nedeniyle tartıştığı 25 yıllık eşi Nadire Gözelçolak'ı (42), kırma av tüfeğiyle başına ateş ederek öldürdü. İbrahim Güzelçolak, ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

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Olay, saat 12.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 388 sokak üzerinde yer alan 2 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Döşemealtı Belediyesi'nden yakın zamanda emekli olan kepçe operatörü İbrahim Güzelçolak, geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle eşi Nadire Güzelçolak ile tartıştı.

Antalyada vahşet: 25 yıllık eşini kıskançlık yüzünden öldürdü

DAMADINI ARAYIP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İbrahim Güzelçolak, evde bulunan kırma av tüfeğini eline aldı, Nadire Güzelçolak banyoya kaçtı. İbrahim Güzelçolak, 2 çocuk annesi eşinin başına tek el ateş ederek evden ayrıldı. İbrahim Güzelçolak, damadını arayarak eşini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

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Antalyada vahşet: 25 yıllık eşini kıskançlık yüzünden öldürdü

Eve giden polis ekipleri, Nadire Güzelçolak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine savcı, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından Nadire Güzelçolak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalyada vahşet: 25 yıllık eşini kıskançlık yüzünden öldürdü

İbrahim Güzelçolak'ın polisteki ifadesinde, kıskançlık dolayısıyla cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. 

Antalyada vahşet: 25 yıllık eşini kıskançlık yüzünden öldürdü

Antalyada vahşet: 25 yıllık eşini kıskançlık yüzünden öldürdü

 

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#Kadın Cinayeti#Antalya#Cinayet

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