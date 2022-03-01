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Antalya'da üzücü olay! Merakla izlediler

#Antalya#Sağlık#Polis

Antalya'da Mehmet Onur Ölmez (42), kentsel dönüşüme giren binanın bahçesinde ölü bulundu. Güvenlik kamerasından Ölmez'in 5 katı binanın üst katlarından düştüğü belirlendi.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 96 Sokak üzerinde, kentsel dönüşme giren 5 katlı binada meydana geldi. Binanın bahçesinde hareketsiz yatan birini görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri güvenlik bariyerinin arkasında bahçede hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, Mehmet Onur Ölmez olduğunu tespit etti.

Antalyada üzücü olay Merakla izlediler

Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, Mehmet Onur Ölmez'in binanın üst katlarından düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Onur Ölmez'in cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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#Antalya#Sağlık#Polis

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