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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

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#Antalya#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı
Antalyada uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 19:14

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kemer ilçesine bağlı Çıralı, Tekirova ve Beldibi turizm bölgelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçu işleyen 17 kişinin tespit edilmesi üzerine bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda; 3 kilo 100 gram kubar esrar, 1 adet esrar öğütücü, 18 kök kenevir bitkisi, 15 adet sentetik hap, 20 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 100 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ve 4 adet cep telefonunun ele geçirildi.

Yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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#Antalya#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı