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Gündem
İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 27.02.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Antalya'da turistler sahillere akın etti!

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Antalya'da turistler sahillere akın etti!
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Antalya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kentin birçok noktasında sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

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  • Sahiller turistlere kaldı Akın ettiler
  • Sahiller turistlere kaldı Akın ettiler
  • Sahiller turistlere kaldı Akın ettiler
  • Sahiller turistlere kaldı Akın ettiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, 56 saat sürecek olan hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller turistlere kaldı. Konyaaltı sahili yakınlarındaki otellerde konaklayan turistler, kumsala gelip denize girdi, kimisi de güneşlenmeyi tercih etti. Yanlarında bikinisi olmayan bazı turistler elbiseleriyle denize girdi. Arkadaşlarına poz veren turistler, ıslak elbiseleriyle selfie çekti.

Antalyada turistler sahillere akın etti

Bol bol selfie çekinen turistler, sessizliğin, güneşin ve sahilin keyfini çıkarttı. Kısıtlamadan muaf turistlerle birlikte, yerleşik yaşayan yabancılarda spor yapmayı ihmal etmedi.

Antalyalılar ise evlerinde kalarak, balkonlarından oturup güneşli havanın keyfini sürdü.

 

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