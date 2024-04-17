Antalya'da teleferik faciasında kopan civatalar mercek altında

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Antalya’da 12 Nisan’da günü yaşanan teleferik kazasıyla ilgili soruşturma genişletiliyor. 1 kişinin yaşamını yitirip, 7 kişinin yaralandığı, 174 kişinin 23 saatte tahliye edildiği teleferik kazası sonrası hazırlanan bilirkişi heyet ön raporu, uzmanların önerileri doğrultusunda yeniden hazırlanacak. Yapılacak yeni çalışmada kaza esnasında kopan cıvatalar laboratuvar testlerine tabi tutulacak, cıvata ve somunlara ait malzemenin uygunluğu araştırılacak.
Ayrıca teleferiğe ait malzemelere tahribatlı muayene yapılacak.
Uzmanlar, teleferiğin bulunduğu alanda yeniden statik ölçüm yapılabileceğini de vurguluyor.