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Antalya'da teleferik faciasında kopan civatalar mercek altında

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#Antalya#Teleferik#Kaza
Antalyada teleferik faciasında kopan civatalar mercek altında
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 10:54

Antalya'daki teleferik kazasında belediye başkan adaylığı için görevinden ayrılıp 31 Mart'taki seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı olan eski ANET Genel Müdürü Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Soruşturmada bilirkişi heyet ön raporu, yeniden değerlendirilecek. Yapılacak yeni çalışmada kaza esnasında kopan cıvatalar laboratuvar testlerine tabi tutulacak.

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Antalya’da 12 Nisan’da günü yaşanan teleferik kazasıyla ilgili soruşturma genişletiliyor. 1 kişinin yaşamını yitirip, 7 kişinin yaralandığı, 174 kişinin 23 saatte tahliye edildiği teleferik kazası sonrası hazırlanan bilirkişi heyet ön raporu, uzmanların önerileri doğrultusunda yeniden hazırlanacak. Yapılacak yeni çalışmada kaza esnasında kopan cıvatalar laboratuvar testlerine tabi tutulacak, cıvata ve somunlara ait malzemenin uygunluğu araştırılacak.

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Ayrıca teleferiğe ait malzemelere tahribatlı muayene yapılacak.

Antalyada teleferik faciasında kopan civatalar mercek altında

Uzmanlar, teleferiğin bulunduğu alanda yeniden statik ölçüm yapılabileceğini de vurguluyor.

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Antalyada teleferik faciasında kopan civatalar mercek altında


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#Antalya#Teleferik#Kaza

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