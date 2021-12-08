Antalya'da taşan derede aracıyla mahsur kaldı, Fransız turistler kurtardı

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Edinilen bilgiye göre Kemer ilçesine bağlı Çıralı beldesinde oturan ve Olimpos’taki görev yerine gitmek için Ulupınar Deresi yatağını kullanan Tuğba Solhan (27), kullandığı arazi tipi taşıtla her gün izlediği yoldan Çıralı ile Olimpos arasındaki Ulupınar Deresi'nden geçmek istedi.

Genç kadın, dere yatağında aniden bastıran yağmurun etkisiyle kabaran sular yüzünden denize doğru kaymaya başlayan arazi tipi aracın içinde mahsur kaldı.

Derenin sürüklediği yaprak ve dal parçalarının arazi taşıtının motor aksamını çalışamaz duruma getirmesi üzerine umudunu kesmek üzere olan Tuğba Solhan’ın imdadına, Çıralı’da tatil yapmakta olan Fransız turistler yetişti.

Derenin içine girerek aracın kapısını açmayı başaran Yohan Amsctourd ve Christgibe Nockile, olayı görüp yardıma koşan vatandaşların da yardımıyla kadını kurtardı.