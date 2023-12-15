Antalya'da tadilattaki otelin molozunun ormana döküldüğü iddiasıyla suç duyurusu

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Manavgat'ın Titreyengöl turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelin hemen yanındaki ormanın bir bölümünün işgal edildiği ihbarı üzerine jandarma ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, bahsedilen alana otelin tadilatında kullanılmak üzere alınan altyapı borularının konulduğu, otel personelinin araçlarını bıraktığı ve otelden çıkarılan bazı ağaçların alana dikildiği tespit edildi. İnceleme ve ölçüm sonucunda 5 dönümlük alanın işgal edildiği belirlenirken, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından otel yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, otele ait araçların giriş yaptığı bölgeye çukur kazarak girişi engellerken, park yapılan alanı da kepçeyle kazdı.

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'MOLOZLARI BİLE OTELİN BAHÇESİNDE TUTUYORUZ'

Otelin müdürü Tulga Kantur, tadilatta kullanacakları altyapı boruları gibi bazı malzemeleri ormana zarar vermeden hemen kenara bıraktıklarını anlattı. Otelin komple bir tadilata girdiği aktaran Kantur, "Tadilat nedeniyle çıkan molozları bile otelin bahçesinde tutuyoruz. Ağaç kestiğimize dair iddialara gelince, kesinlikle böyle bir şey yok. Otelin peyzajına çok dikkat ediyoruz. Bahçemize, bölgeye has narenciye ve zeytin ağaçları diktik. Tadilatlar sırasında zarar görmesi muhtemel olan, biri de 500 yıllık olduğu tahmin edilen olan 3- 4 zeytin ağacını karşı bölümümüzdeki ormanlık alana diktik" dedi.

500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacını Antalya'nın Duacı Mahallesi'nden getirdiklerini kaydeden Kantur, "Çalışmalarımız devam ederken zarar görmesin diye yaşatmak amacıyla bu ağacı, ziraat mühendisi eşliğinde söküp, ormanlık alana diktik. Tadilat bitince buradan alıp, çıkardığımız yere dikeceğiz" diye konuştu.

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'ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN KARŞI ORMANA DİKTİK'

Otelin avukatı Mustafa Cenkçi de "Otelimizin içinde söktüğümüz bazı ağaçlar var ve bunlar orman idaresine ait değil, kendi ağaçlarımız. Çam niteliği olmayan tamamen süslemeye ve peyzaja yönelik ağaçlar" dedi. Çenkçi, "Burada yapılan tadilat ve altyapı çalışması nedeniyle bu ağaçların zarar görüp kurumaması için söküp karşıya ormanın içine dikmiştik. Bizim oraya ağaç diktiğimize, doğal ortama zarar verdiğimize yönelik iddialar oldu, bunlar gerçeği yansıtmıyor. Bir hukukçu olarak bildiğim kadarıyla ağaç dikmenin bir cezası yoktur, bununla ilgili bir ceza gelirse de ödemeye hazırız" diye konuştu. (DHA)