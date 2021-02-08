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Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 08.02.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı

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Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı
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ANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında Büyükşehir Belediyesi'ne ait süs ve gösteri havuzlarındaki 135 fıskiye çalındı. Ekipler şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Antalyada süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı
Hırsızlık olayı, hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde temizlik için Cumhuriyet Meydanı'na gelen ekipler, süs ve gösteri havuzunda bulunan 135 fıskiyenin olmadığını fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, hırsız ya da hırsızları bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca maddi zararın belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

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