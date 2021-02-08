Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı

Hırsızlık olayı, hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde temizlik için Cumhuriyet Meydanı'na gelen ekipler, süs ve gösteri havuzunda bulunan 135 fıskiyenin olmadığını fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, hırsız ya da hırsızları bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca maddi zararın belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.