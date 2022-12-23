Antalya'da sürücü kazanın ardından ikinci şoku yaşadı

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Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Merve Şahin, 07 AZJ 454 plakalı otomobili ile seyir halindeyken Zeynep Akın idaresindeki 07 LUL 80 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücülerden Zeynep Akın, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak yol kenarına oturtuldu. Burada vatandaşlar Akın’a su ve kolonya ile sakinleştirmeye çalışırken, araçta sıkışan ve şoka giren diğer sürücü Merve Şahin ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

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1.90 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI, ŞAŞKINA DÖNDÜ

Alkol kontrolü yapılan kadın sürücülerden Zeynep Akın, 1,90 promil alkollü çıktı. 1.90 promil alkollü çıkan Akın neye uğradığını şaşırdı. Alkol almadığını, çocuğunu okuldan almaya gittiğini ifade eden Akın, vatandaşlar tarafından elini ve yüzünün kolonya ile yıkandığını ve bunun neden olabileceğini söyledi. Polis ekipleri Akın’a doktor raporunun ardından itirazda bulunabileceğini belirtti.

Alkol almadığını ve çocuğunu okuldan almaya gittiğini belirten Zeynep Akın, “Şaşkına döndüm. Alkol kesinlikle kullanmıyorum. Bu iş nasıl olur. Kaza sonrası bana yardımcı olmak için kolonya getirip elimi ve yüzümü yıkadılar. Sanırım bundan dolayı böyle bir olay yaşandı” dedi.

Öte yandan, Akın’ın hastaneye giderek kan verip alkol kontrolü yaptırdığı, alkolsüz raporunu aldıktan sonra mahkemeye giderek dava açtığı öğrenildi.