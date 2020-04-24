Antalya'da sokağa çıkan 4 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede devriye gezen polis ekipleri, sokakta bulunan bir kişiyi evine gitmesi için uyardı. Uyarı üzerine adı açıklanmayan kişi, kuzularını otlattığını söyledi ve itiraz etti. İtiraz üzerine polisle bu kişi arasında tartışma çıktı. Çevredeki evlerde bulunan bazı kişiler de sokağa çıkarak tartışmaya dahil oldu. İtiraz eden ve polis merkezine götürülen kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan bölgeye takviye olarak gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Sokakta bulunan çocukları dağıtmaya çalışan ekipler, çocukların kaçtığı adrese gitti. Adreste bulunan 3 kişinin kimlikleri sorulduğunda burada oturmadıkları anlaşıldı. 3 kişi araçlarıyla adrese geldiklerini söyleyince, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı.