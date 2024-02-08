Antalya'da scootera çarptı, arkadaşını kaza yerinde indirip kayıplara karıştı

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Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Güllük Caddesi istikametinden Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Orhan Süzer’in kullandığı scootera sürücüsü tespit edilemeyen otomobil çarptı. Kazada yaralanan scooter sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI
Kazanın ardından olay yerinde hafif duraklayan ve yanındaki arkadaşını olay yerinde indiren kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, trafik ve sağlık ekipleri gelmeden olay yerinden hızla uzaklaşarak izini kaybettirdi.