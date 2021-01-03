Antalya'da şaşkına çeviren anlar! 'Ne intiharı abi denize giriyordum'

Konyaaltı Sahili'ndeki falezlerde olay, saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda Polisi arayan kişi, falezlerin üzerinde bir kişinin intihar teşebbüsünde bulunduğunu ihbar etti. Belirtilen adrese asayiş, deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden çıkan Gökhan A., karşısında polisi ve gazetecileri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Heyecandan kıyafetini giymekte zorlanan Gökhan A., gazetecilerin "İntihar mı edecektin" sorusuna, “Ne ihtiharı abi. Denize giriyordum" karşılığını verdi. Ardından yine gazetecinin, “Şimdi sokağa çıktın diye ceza yiyeceksin" sözü üzerine Gökhan A., “Yıllardır sudayım. Yedik abi yedik cezayı" dedi. Gökhan A. sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyince ambulans geri çevrildi.

Vücudunda çizikler bulunan ve kendi kendine, “Aldık başımıza belayı. Rezil olduk, iyi mi" diye söylenen Gökhan A., polis merkezine götürüldü.