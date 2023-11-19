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Antalya'da şaşırtan görüntü! Otomobil, parktaki havuza düştü

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#Antalya#Havuz#Park
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 13:06

Antalya'da park içindeki havuza düşen otomobildeki sürücü, kendi imkanları ile kurtuldu. Polis ekiplerinin çekici çağırması üzerine otomobil, vatandaşların da yardımı ile havuzdan çıkarıldı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Opera Kavşağı'nda meydana geldi. Cemile Arslan idaresindeki 35 JC 759 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Tarık Akan Parkı'ndaki havuza düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Antalyada şaşırtan görüntü Otomobil, parktaki havuza düştü

Kendi imkanları ile araçtan kurtulan Arslan, ardından otomobilde eşya aradı. Bu arada aracın havuzdan çıkarılması için bölgeye çekici çağrıldı.

Antalyada şaşırtan görüntü Otomobil, parktaki havuza düştü

Ancak araç çekici ile çıkarılamadı. Bölgeden geçen motosikletli bir kurye, aracın kaputuna ağırlık yapıp, çıkartılmasını sağladı. Otomobilde hasar oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Antalyada şaşırtan görüntü Otomobil, parktaki havuza düştü

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#Antalya#Havuz#Park

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