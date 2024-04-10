×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da sahillerde bayram yoğunluğu

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Konyaaltı Sahili#Bayram
Antalyada sahillerde bayram yoğunluğu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 14:40

Antalya'da güzel havayı fırsat bilenler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Haberin Devamı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 2 milyon tatilcinin gelmesinin beklendiği Antalya'da, hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; kentte hava sıcaklığı 24 derece, deniz suyu sıcaklığı 22 derece, nem oranı da yüzde 60'ı gördü.

Antalyada sahillerde bayram yoğunluğu

Sıcak havayı fırsat bilen Antalyalılar ve kente gelen tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne gitti. Kimileri denize girerken, kimleri güneşlenmeyi tercih etti. Kimleri de sahil bandında yürüyüş yaptı.

Antalyada sahillerde bayram yoğunluğu

Haberin Devamı

Meteoroloji verilerine göre; bayram tatili süresince Antalya'da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Konyaaltı Sahili#Bayram

BAKMADAN GEÇME!