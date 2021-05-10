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Gündem
İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 10.05.2021 - 14:16 | Son Güncelleme:

Antalya'da sahilde renkli görüntüler

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Antalya'da sahilde renkli görüntüler

Antalya'da, Konyaaltı sahili, 17 günlük tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf turistlere ev sahipliği yaptı. Kent içindeki ana cadde ve bulvarlarda ise polisler denetimlerini sürdürdü.

Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın 11'inci gününde Antalya'da kurallara uyulduğu görüldü. Hava sıcaklığının 28 derece olduğu turizm kentinde deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece ölçüldü. Kent içindeki ana cadde ve bulvarlarda polisler denetimlerini sürdürdü.

Antalyada sahilde renkli görüntüler

Kısıtlamadan muaf turistler ise Konyaaltı sahilinde zaman geçirdi. Kimileri çocuklarıyla birlikte yüzdü, kimisi de güneşlenerek kitap okudu. Gün boyu sahilde zaman geçiren turistler, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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