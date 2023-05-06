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Antalya'da sağanak... Araçlar mahsur kaldı

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#ANTALYA #Sağanak#Meteoroloji
Antalyada sağanak... Araçlar mahsur kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 12:13

Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda araçlar mahsur kaldı. Konyaaltı ilçesinde bir rögar kapağının üstündeki asfalt, suyun basıncıyla kalktı.

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Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından kentte, sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda araçlar mahsur kaldı. Birçok sürücü, çekici çağırıp, kurtarılmayı bekledi. Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde de ulaşım aksarken, bazı noktalarda su taşkınları oluştu. Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki rögar kapağı üstündeki asfalt, su basıncı nedeniyle kalktı. Bulvar üzerindeki çok sayıdaki araç, yolda kaldı. Sürücüler, bölgeden kontrollü olarak geçmeye çalıştı.

'KARŞIYA GEÇERKEN TEDİRGİNLİK YAŞADIM'

Yağış nedeniyle aracı yolda kalan Ali İhsan Çakır, "Yağmurdan dolayı yolda su birikintisi oluştu. O yüzden arabam yolda kaldı. Burada çekici ile kurtarılmayı bekliyorum" dedi.

Çizmeleri ile su birikintisinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ünlü de "Her sene yağan yağmurdan dolayı buralarda böyle sular birikiyor. Ben de karşıya geçmeye çalıştım ama çok zorlandım. 2-3 saatlik şiddetli yağıştan dolayı yol neredeyse kapandı, araçlar geçmekte zorluk çekti. Ben de karşıya geçmeye çalışırken fazlasıyla tedirginlik yaşadım" diye konuştu.

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Antalya'da yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

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#ANTALYA #Sağanak#Meteoroloji

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