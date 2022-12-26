Antalya’da Rus turist sayısı 3 milyona ulaştı

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Temsil Kurulu (BTK) 2'nci Başkanı ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz, 2022 yılı turizm değerlendirmesi yaparak 2023 yılından beklentilerini aktardı. Yılmaz, “İki yıldır süregelen pandemiden dolayı umutsuzluklarla ve endişelerle başlayan 2022 turizm sezonu oldukça başarılı geçti. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya 2022 Kasım ayı itibariyle 13 milyon turisti ağırladı ve bu rakamın yılsonunda 14 milyon olması bekleniyor. Hedef olarak koyduğumuz 5 milyon Rus turist rakamımız devam eden savaş ortamına rağmen 3 milyona ulaştı. Sırasıyla Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya ve Hollanda ilk 5’de yer aldı. Diğer yıllara baktığımız zaman Almanya ve İngiltere'den en fazla turistin geldiği yıl 2022 oldu” dedi.

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‘REKOR BEKLİYORUZ’

Pandemiden sonra insanların tatil arzularının ve isteklerinin arttığını dile getiren Yılmaz, “Bölgemizin nitelikli ve kaliteli hizmet anlayışı talep görüyor. 2023 yılı beklentilerimiz iyi. Hem tur acenteleri hem otelcilerimiz ve hem de uçak firmalarıyla yapılan görüşmeler neticesinde 2023'de 2019 yılını geçeceğimizi ümit ediyoruz. Erken rezervasyon dönemi şimdiden aktif. Pandemi dönemindeki belirsizlikler ortadan kalktı. Bu yıl erken rezervasyonların pandemiden önceki oranı geçmesini bekliyoruz. Ayrıca spor turizmi için bölgemiz iyi bir destinasyon olduğundan kış sezonundan da umudumuz yüksek. Rekor bir ziyaret gerçekleştiren İngiltere'nin 2023'de de bölgemizde yine yükselişte olacağını düşünüyoruz” dedi.

‘REZERVASYON UYARISI’

“Bakanlığımızın açıkladığı yükselen grafik tablolarından anlaşıldığı gibi 2023'de, çok iyi geçen 2019 yılındaki istatistikleri geçerek rekor kırmayı hedefliyoruz” diyen Yılmaz, TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri üzerinden güvenli rezervasyon yapılması konusunda tatilcileri uyardı.