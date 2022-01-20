Antalya'da portakal ve limon ağaçları buz tuttu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Akdeniz bölgesi için 'zirai don' uyarısıyla üreticiler önlemlerini aldı. Seralarda hava sıcaklığının 3 derecenin altına inmemesi için sobalar yakılırken, kent merkezinde sıcaklık gece yarısı sıfır dereceye düşünce buzlanma yaşandı.

Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde bir sitenin bahçesindeki portakal ağaçları da buz tuttu, damlalarla da buz sarkıtları oluştu. Sabah saatlerinde buz tutan portakal ağaçlarını görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti. Annesiyle buz tutan ağacın yanına gelen kişinin, "Evet böyle bir buzlama yapmış, soğuktan güzel olmuş ama, mükemmel" sözleri kameraya yansıdı. Buz tutan portakal ağaçları sosyal medyada paylaşıldı.

LİMON AĞAÇLARI BUZ TUTTU

Manavgat ilçesinde bir evin bahçesindeki limon ağaçları da buz tuttu, oluşan damlalarla ağaçta buzdan sarkıtlar oluştu. Sabah saatlerinde buz tutan limon ağaçlarını görenler, cep telefonları ile görüntüledi.

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