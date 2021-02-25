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Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Antalya'da polisi alarma geçiren ihbar

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Antalya'da polisi alarma geçiren ihbar
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Antalya'da parkta silahlı iki kişi olduğu ihbarı üzerine alarma geçen polis ekipleri, falezlerde denizin sıfır noktasına kadar inip arama yaptı. Ancak şüpheliler bulunamadı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Köpeğini gezdirmek için evden çıkan bir kişi, parkta üzerinde siyah mont bulunan iki kişi olduğunu fark etti. Bu kişilerden birinde tabanca, diğerinde uzun namlulu tüfek olduğunu öne süren vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine parka çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhbarı yapan vatandaş ile görüşen ekipler, aldıkları bilgiler doğrultusunda falezlerde denizin sıfır noktasına kadar inip arama yaptı. Yaklaşık 45 dakika boyunca falezlerde arama yapan ekipler, şüphelilere ulaşamadı.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalyada polisi alarma geçiren ihbar

 

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