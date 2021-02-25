Antalya'da polisi alarma geçiren ihbar

Olay, saat 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Köpeğini gezdirmek için evden çıkan bir kişi, parkta üzerinde siyah mont bulunan iki kişi olduğunu fark etti. Bu kişilerden birinde tabanca, diğerinde uzun namlulu tüfek olduğunu öne süren vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine parka çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhbarı yapan vatandaş ile görüşen ekipler, aldıkları bilgiler doğrultusunda falezlerde denizin sıfır noktasına kadar inip arama yaptı. Yaklaşık 45 dakika boyunca falezlerde arama yapan ekipler, şüphelilere ulaşamadı.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.