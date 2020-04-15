Antalya'da, pazar girişinde 1 kilometrelik kuyruk

Korkuteli'nde, her hafta çarşamba günleri kurulan halk pazarına girişte, koronavirüs tedbirleri uygulandı. Halk pazarının çevresi, zabıta ekipleri tarafından bariyerle çevrildi ve alışveriş için gelenler, girişte 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Korkuteli Belediyesi zabıta ekiplerince pazara gelenlerin tek tek ateşi ölçüldü. Dezenfeksiyon tünelinden geçilerek, girilen pazara girişte yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Zabıta ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da sürekli uyarılarda bulundu. Halka alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri söylenirken, maskesiz gelenlere ise maske dağıtıldı.