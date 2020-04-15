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Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2020 - 17:45,Son Güncelleme:

Antalya'da, pazar girişinde 1 kilometrelik kuyruk

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Antalya'da, pazar girişinde 1 kilometrelik kuyruk
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ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, her çarşamba kurulan pazar yerine girmek isteyenler, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Pazar girişinde, sosyal mesafe kuralı uygulandı. Maskesiz gelenlere maske dağıtılırken, ateşleri ölçüldü.

Korkuteli'nde, her hafta çarşamba günleri kurulan halk pazarına girişte, koronavirüs tedbirleri uygulandı. Halk pazarının çevresi, zabıta ekipleri tarafından bariyerle çevrildi ve alışveriş için gelenler, girişte 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Korkuteli Belediyesi zabıta ekiplerince pazara gelenlerin tek tek ateşi ölçüldü. Dezenfeksiyon tünelinden geçilerek, girilen pazara girişte yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Zabıta ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da sürekli uyarılarda bulundu. Halka alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri söylenirken, maskesiz gelenlere ise maske dağıtıldı.

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