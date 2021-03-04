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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Antalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

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Antalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

ANTALYA'da 2 patenli gencin kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptığı anlar, görüntülendi.

Kent trafiğinin en yoğun olduğu 75. Yıl Bulvarı'nda 2 patenli genç, tehlikeye aldırmadan seyir halindeki kamyonetin arkasına tutundu. Gençlerin tehlikeli yolculuğu, trafikteki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla seyreden kamyonete tutunan ve bir süre bu şekilde giden iki genç, görüntülendiklerini fark edince aracın arkasından ayrılıp başka araçlara yöneldi. Sürücülerin uyarılarını dikkate almayan gençlerin tehlikeli yolculuğu, başka araçlarla devam etti.

 

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