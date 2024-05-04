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Antalya'da parkta dinlenmek için banka oturdu... Aniden yere yığılarak hayatını kaybetti

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#ANTALYA#Muratpaşa#PARK
Antalyada parkta dinlenmek için banka oturdu... Aniden yere yığılarak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 09:37

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çocuk parkında dinlenmek üzere banka oturan Ercan Çiçek (52) aniden yere yığılarak hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. 4 ay önce kalp ameliyatı olduğu öğrenilen Ercan Çiçek, parkta bulunan banklarda oturduğu sırada aniden yere yığıldı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde yerde hareketsiz yatan Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi ve bölgeye olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Çiçek'in cansız bedeni üzerinde herhangi bir darp ve kesik izine rastlamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Çiçek'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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#ANTALYA#Muratpaşa#PARK

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