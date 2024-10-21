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Antalya’da özel hastaneler mercek altında

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#Yenidoğan Çetesi#Antalya#İstanbul
Antalya’da özel hastaneler mercek altında
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 07:00

‘Yenidoğan Çetesi’yle ortaya çıkan bebek ölümlerinin ardından çok sayıda özel hastanenin bulunduğu Antalya’da da geriye dönük inceleme başlatıldı.

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Hürriyet’e bilgi veren Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, özellikle yoğun bakım verilerinin mercek altına alındığını belirterek şu detayları aktardı:

GERİYE DÖNÜK İNCELEME

“Yaşananlar kamuoyunda infiale neden oldu. Biz de ilimizde geniş kapsamlı bir inceleme başlattık. Veriler toplanıyor. Toplanan veriler uzmanlarımız tarafından tek tek gözden geçirilecek. Şu ana kadar önümüze gelen verilerde şüphe uyandıracak bir şey olmadı ancak yine de inceleme sürüyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin de konuya çok ciddi hassasiyet gösteriyor. Zaten veri değerlendirme süreci tamamlanınca valiliğimize özel bir dosya sunacağız. İstanbul’daki olay sonrası birtakım şikâyetler de aldık ancak yapılan araştırmada olumsuz bir durumla karşılaşmadık.” m Salim UZUN

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#Yenidoğan Çetesi#Antalya#İstanbul

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