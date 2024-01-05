Antalya'da otomobil, otobüs durağına daldı! Korkunç kazada evli çift hayatını kaybetti

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Kaza, saat 14.30 sularında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi’nde meydana geldi. Durakta otobüs bekleyen Fatma Keser ve Hüseyin Keser çifti ile Mavi Alihan’a (54) sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 07 BCL 913 plakalı otomobil çarptı.

Keser çifti ile Alihan, çarpmanın şiddetiyle savrulurken, sürücü ile yanındaki kişi, kaza sonrası kaçtı. İhbarla, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Keser çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mavi Alihan ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan sürücü ile yanındaki kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.