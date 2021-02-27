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Gündem
ANTALYA (AA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 17:57 | Son Güncelleme:

Antalya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

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Antalya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Antalyada otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
Osman Ekiztaş'ın kullandığı 07 EZK 98 plakalı kamyon, Çolaklı Kavşağı'nda, Ayhan Özalp idaresindeki 07 AEA 393 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Ömer Özalp yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

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