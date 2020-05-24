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DHA
Haber Giriş: 24.05.2020 - 00:01,Son Güncelleme:

Antalya'da ormanda meydana gelen yangın büyük hasara yol açtı

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Antalya'da ormanda meydana gelen yangın büyük hasara yol açtı
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Antalya'nın Finike ilçesinde, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin temas etmesi sonucu çıkıp, ormana sıçrayan yangında 2 dönüm alan kül oldu.

Finike’ye bağlı Arif Mahallesi Bağbelen sokakta şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle köy çıkışına doğru hızla ilerleyip, ormana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Finike Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek 12 arazöz, 4 su tankı, 30 yangın işçisiyle yangına müdahale etti. 2 saat içinde kontrol altına alınan yangın söndürme çalışmalarına ayrıca Finike Jandarma Komutanlığı’na bağlı 25 jandarma, Finike Belediyesi ekipleri ile yaklaşık 60 köylü de destek verdi. Yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 2 dönüm alan kül oldu.

Antalyada ormanda meydana gelen yangın büyük hasara yol açtı

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